Piden quitar escoltas y camionetas blindadas a exfuncionarios

Por: Olivia Martínez

La bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad estatal para que cuando salgan del poder, los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios dejen de usar escoltas y camionetas blindadas que son pagadas con recursos públicos, medida con la que el gobierno estatal ahorraría al menos 100 millones de pesos al año.

La propuesta la entregó el diputado de Morena, Marco González, quien dijo que hay que seguir el ejemplo de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y además recordó que el exgobernador Rodrigo Medina renunció a esos beneficios a los que tenía derecho por estar estipulado en la actual ley.

González estuvo acompañado por integrantes de su bancada.

"Tenemos un gran ejemplo, el presidente de la República... qué podemos pedir, si el mismo jerarca más alto, nuestro presidente, que es la persona más humilde y más sencilla que hay, exfuncionarios aquí en el Estado anden con escoltas que en realidad no deben", aseveró.

"Hay exfuncionarios que las han regresado, tenemos al exgobernador Rodrigo Medina que a la semana que dejó el cargo, regresó todo. Yo pregunto: los que no regresaron ¿por qué no lo regresan?, es un acto de conciencia que se tiene que hacer, aunque la ley que estamos metiendo ahorita no es retroactiva, pero va a ser. Y esperamos que Morena, la vamos a impulsar, la saquemos, para que los próximos exalcaldes y el exgobernador Jaime Rodríguez (es decir, cuando deje el cargo) no cuente con la seguridad", explicó.

