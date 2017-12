Piden que gobernador interino no sea un operador electoral

Al señalar que "El Bronco" dejó la "chamba tirada", el organismo Redes Quinto Poder pide que el quién ocupe su cargo sea una persona que se dedique a resolver los problemas del Estado y no operar electoralmente

INFO7 - El Congreso del Estado tiene la responsabilidad de elegir a un gobernador interino que sea un operador político que resuelva las urgencias de la comunidad y no a alguien que se dedique al tema electoral o a estar en campaña, señaló el organismo civil Redes Quinto Poder.



El Presidente de ese organismo, Juan Manuel Ramos, afirmó que el mandatario tiene derecho a presentar su propuesta de quién debe sustituirlo, pero que los diputados tienen la palabra final.

"Lo mejor es que nombren a un operador político y no operador electoral", afirmó.

En su solicitud de licencia, Jaime Rodríguez propuso como interino al Secretario General de Gobierno, Manuel González.

"Queremos un gobernador de verdad no uno que ande en campaña", afirmó el activista.

"Jaime deja la chamba tirada del gobierno de Nuevo León, el Estado tiene problemáticas muy difíciles que padece la ciudadanía y, en ese sentido, es lamentable que haya incumplido a su palabra que públicamente y, además, él dijo que echó a perder al gobernador

"La gente tendrá desconfianza tanto de candidatos de partidos como a los candidatos independientes", abundó.

Ramos afirmó que finalmente, Rodríguez Calderón si cayó en la tentación del poder que fue lo que tanto criticó como candidato.

"Le hace daños porque no se puede servir a dos amos y no se puede estar dedicado a operar políticamente y no atienden necesidades urgentes de la población", expresó.