Piden prohibir casarse a hombres que son morosos en pago de pensión alimenticia

Por: Olivia Martínez

El diputado priísta Jorge de León propuso que a los requisitos para contraer matrimonio en Nuevo León se le agregue exigir a los contrayentes una constancia de que no son morosos en el pago de la pensión alimentaria, de modo que quienes no acrediten esa prueba no podrán casarse, ni en primeras, segundas o posteriores nupcias.

El legislador presentó una iniciativa de reformas al Código Civil estatal porque es alto el nivel de incumplimiento: de cada 10 personas que están obligadas a pagar pensión alimentaria, cerca de 7 incumplen, afectando principalmente a los menores de edad.

La constancia de que no se es moroso en esa obligación la deberá expedir el Registro Civil, en base al padrón que debe llevar el Poder Judicial.

Con esto lo que estamos intentando es como una especie de alerta, por decirlo así, de advertencia para que uno u otro contrayente, sepa, si no lo supiera, que aquel con quien pretende contraer matrimonio es un deudor alimentario y que en su caso es incluso moroso, como ponerle lupa, por decir, a los responsables obligados alimentarios, explicó.

La intención es proteger los derechos de los niños y adolescentes que son hijos de padres divorciados o de una relación en la que, si bien no hubo matrimonio, sí hay hijos y obligaciones que cumplir.

No sólo se trata de pensión a los menores, sino que también hay quienes están obligados a dar pensiones a sus exparejas.

Y algunos otros deben dar pensión a sus padres que son adultos mayores.

Se aclara que el moroso no siempre es hombre, pues también hay mujeres que incumplen.

Una segunda iniciativa es que el Poder Judicial elabore un Registro Estatal de Deudores Alimentarios y que lo haga público, pero no para el morbo, sino para que haya elementos para que los afectados, a través de las autoridades, sus representantes o sus abogados, puedan proceder. Los deudores de la pensión alimentaria se clasificarán como morosos cuando incumplan con la entrega por dos meses consecutivos o en tres ocasiones dentro de un mismo año.

Y una tercera iniciativa es que en el acuerdo de la pensión se especifique cuando hay discapacidad o enfermedad de los beneficiarios, para que también se ordene cubrir esos gastos, como medicamentos, tratamientos, hospitalización y aparatos especiales.

El diputado busca que las tres iniciativas se aprueben a más tardar a fin de año.