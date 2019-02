Piden partidos investigar contratos dados a padrinos del Bronco

Dirigentes partidistas afirman que el Bronco ejerce las prácticas que criticó cuando fue candidato: amiguismos, compadrazgos y pago de favores

INFO7

Por: David Torres



Los principales partidos políticos del Estado se sumaron a la exigencia lanzada por diputados locales de que se investigue y castigue el pago de favores en que incurre el Bronco al dar contratos millonarios a personas que financiaron su campaña presidencial.

"Es una situación muy delicada, de comprobarse por la autoridad correspondiente es un tema que se debe de atender, que la lucha contra la corrupción debe ser también durante esta administración", expresó la Secretaria General del PRI, Lorena de la Garza Venecia.

"Su alguien, por el motivo que haya sido, aportó en una campaña, yo creo que lo menos que podría haber hecho es participar en una licitación", secundó la dirigente estatal de Morena, Bertha Puga.

El PAN anunció que procederán legalmente contra el gobernador de Nuevo León porque ven un claro caso de corrupción y desvío de recursos cuyas prácticas detestan los mexicanos.

"Es un claro desvío de recursos y pago de favores o incluso se está dando un claro ejemplo de amiguismo por parte de este gobierno, la corrupción ha sido un ejemplo que hemos visto en este gobierno".

"Esto es algo que no vamos a permitir que se quede impune, vamos a ir hasta las instancias correspondientes para que se investigue, para que se deslinden responsabilidades, incluso si hay que llegar al tema penal, se llegue", indicó el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra.

Morena indicó que aunque el Estado haya respondido que la construcción del nuevo hospital psiquiátrico es legal pues se realizó mediante licitación, el hecho es inmoral ya que hay un evidente conflicto de intereses contra lo cual votaron los mexicanos el pasado 1 de julio.

"Si algún particular estuvo aportando para una campaña ahora ese particular sea contratista, quizá no haya una prohibición expresa, sin embargo yo creo que no es moralmente aceptable", afirmó Puga.

Este miércoles y jueves, INFO7 dio a conocer que, según el INE, los hermanos Gerardo Javier y Jorge Alberto Montemayor Treviño, aportaron 180 mil pesos cada uno a la campaña del Bronco y el primero ganó la licitación para construir el nuevo pabellón psiquiátrico por un monto de 160 millones de pesos mientras el segundo ha cobrado 2.5 millones de pesos como proveedor de la Secretaría de Educación.

"Un hospital siquiátrico que también hacía mucha falta en el Estado de Nuevo León, pero que sea una obra que sí sea de servicio y no vaya a comprometerse por ninguna situación de desvío de recursos", manifestó De la Garza Venecia.