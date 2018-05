Piden fiscalías más recursos; el estado continúa analizándolo

Rodolfo García

El Horizonte - Las Fiscalías General, Anticorrupción y Electoral han solicitado al gobierno del estado, que encabeza de manera interina Manuel González, que les dé más recursos para operar, pues han comenzado a tener problemas para ello.

Esta situación fue confirmada por el secretario General de Gobierno Genaro Alanís, quien señaló que la presente administración estatal analiza la forma en poder apoyarlos.

Sin embargo, dijo desconocer los montos que requieren las tres Fiscalías para su operación.

Alanís descartó que existan pugnas con dichas instancias, y aseguró que la falta de recursos se debe a que no se previeron en la ley cuando fueron conformadas dichas instituciones judiciales.

"El fiscal general me hizo unos comentarios de que estaban faltando recursos económicos, vamos a revisar y apoyarlos, mañana que este el gobernador, ya le tengo preparado un informe para apoyar.

"Ellos sientes que estamos obstaculizando su trabajo y no es así, no hay nada, no tenemos el monto pero hay buena disposición del estado en eso. Sería una zoncera estar obstaculizando el trabajo tan importante que ellos vienen realizando", puntualizó.

Esta situación se da a dos meses de que entraron en funciones las Fiscalías General de Justicia, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero; Anticorrupción que dirige Javier Garza y Electoral que lidera Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.

Cabe precisar que el Congreso del estado asignó un presupuesto a las Fiscalía, el cual no es suficiente y por ello demandan fondos.

"Siento yo que el Congreso no tenía la precisión de cuanto era el volumen de gente que se le iba a transferir a cada Fiscalía, y en relación a eso puede que se dé esa petición.

"Si se requiere un poco más se va estar auxiliando... de que van a estar abandonado, pues no, va haber por parte del estado ayuda para destrabar esto", enfatizó Alanís.