Piden eliminar como requisito Carta de No Antecedentes Penales

La fracción legislativa de Nueva Alianza presentó una reforma de ley para que ya no se exija dicho documento para el trámite de la licencia de chofer

Rodolfo jr García Gonzalez

Por:

Debido a que quienes tramitan su licencia de chofer se ven afectados con la petición de presentar la Carta de No Antecedentes Penales, la fracción legislativa de Nueva Alianza presentó una reforma de ley para que ya no se exija dicho documento por las autoridades estatales.

Rubén González, legislador del Panal, propuso modificaciones a la Ley para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, ya que consideró que este trámite perjudica a quienes buscan trabajar como operadores de rutas urbanas o de taxis.

En su exposición de motivos el legislador recordó que el 17 de enero del año en curso, Manuel González, gobernador interino del Estado de Nuevo León, publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo por el que se elimina el requisito de la Carta de No Antecedentes Penales, para conseguir empleo en las diversas modalidades; excepto en casos especiales, previstos por la normatividad aplicable.

“El ciudadano gobernador interino expidió el referido Acuerdo, con fundamento en la fracción IV, letras A, B, C y D, del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como se desprende de la última parte del inciso c) del artículo en cuestión, uno de los casos especiales para mantener la Carta de No Antecedentes Penales, será: cuando la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible.

“Esta disposición, se armoniza con en el artículo 86 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, que transcribimos en la parte conducente: como se observa del texto anterior, para la conducción de vehículos en los diferentes sistemas y modalidades del Sistema Estatal de Transporte, se requiere presentar entre otros documentos, la Carta de No Antecedentes Penales. Será la Agencia para la Racionalización y Modernización del Transporte Público de Nuevo León, quien realice el trámite correspondiente, ante la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la autoridad administrativa competente”, señaló Rubén González.

Y abundó que “Por lo tanto, para que esta medida que beneficiará a miles de personas que tramitan la Licencia Especial o quienes la renueven, se incluya en la Ley, se propone la derogación del inciso e) del artículo en cita”.