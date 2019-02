Piden dejar Código Civil cómo está para que se respete matrimonio tradicional

Organismos civiles y religiosos conforman el frente para defender la figura de la unión entre un hombre y una mujer

Noticias de hoy - 26/02/2019 10:44 a.m.

INFO7

Por: David Torres



Para defender la familia y el matrimonio tradicional, cerca de 20 organizaciones civiles, católicas, cristiana y evangélicas constituyeron el frente "Familias Fuertes Unidas por Nuevo León".

Su primera acción fue ir al Congreso local a entregar una escrito mediante el cual le piden a los diputados que no reformen el Código Civil para que la única figura legal del matrimonio siga siendo la que se celebra entre un hombre y una mujer.

"Estamos haciendo historia en Nuevo León, lo que hoy sucede es un hecho inédito, estamos unidos iglesias católicas, evangélicas, cristianas, ciudadanos organizados en a la sociedad civil donde queremos que la familia se respete como lo que es, el matrimonio y la unión entre un hombre y una mujer", dijo la ex Presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, Luz María Ortiz Quintos.

"Que no se reforme, recordarles que Nuevo León tiene una autonomía, una soberanía, hay una separación de poderes que lo que hoy hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es correcto, Nuevo León no lo acepta, Nuevo León levanta la voz por sus familias fuertes", agregó la delegada del Frente Nacional por la Familia, Carolina Garza Guerra.

El pasado 19 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidos los artículos 140, 147 y 148 del Código Civil los cuales reconocen al matrimonio tradicional.

A raíz de eso, se propuso reformar dichos artículos para reconocer las uniones igualitarias lo cual ahora es rechazado por este frente.

"Hay una minoría que es desigual y nos hace a toda la mayoría distintos y eso no es el camino", manifestó Marcial Padilla.

"Algunos de los organismos que conforman el colectivo son el Frente Nacional por la Familia, Iglesia Apostólica en Cristo Jesús, Fraternidad Ministerial Nuevo León, Verde es Vida, Concertación A.C., Haz Familia, Conparticipación, Oasis, México en Acción ", manifestó el exdelegado del Partido Encuentro Social, Juan Manuel Alvarado.

El escrito entregado en Oficialía de Partes fue apoyado por los diputados del PAN, Claudia Caballero y Juan Carlos Ruiz, así como el de Morena, Juan Carlos Leal.