Piden castigar a Bronco por exhibir a morosos

Organismo INCIDE presenta denuncia ante la CEDH por colocación de tarjetas de color con las que se señalaba públicamente a deudores de impuestos vehiculares

Noticias de hoy - 08/04/2019 09:26 a.m.

Por: David Torres



El gobernador del Estado, Jaime Rodríguez, y el Director del Instituto de Control Vehicular, Rubén Zaragoza Buelna, fueron denunciados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por haber exhibido a contribuyentes que tienen adeudos.

Fue el rector del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, Ernesto Cerda Serna, el que acudió a es instancia a acusarlos.

"Estas acciones atentan contra los derechos humanos, es una acto discriminatorio que somete al escarnio público a quienes son expuestos a la opinión pública de esta manera, también quebrantan la publicidad generando el posible manejo de los datos personales", indicó Cerda.

El activista pidió a derechos humanos que emita una recomendación en la que le solicite al mismo Estado que sancione a los funcionarios por recurrir a métodos extralegales para presionar por pagos vehiculares.

"También violenta lo que son la privacidad de los derechos de información y datos personales, también quebranta la integridad y la seguridad personales, también infringen en derecho a la justicia", afirmó.

A principios de abril, el Estado colocó tarjetas de colores en los coches cuyos propietarios no han pagado el refrendo.

El activista sostuvo que esa medida dañó la integridad del ciudadano al exponerlo al escarnio público.

"No solamente estamos pidiendo una recomendación, estamos pidiendo también sanciones, o sea, no se puede quedar en una simple recomendación, nosotros consideramos que sea una sola sanción porque no es dable que en este Estado se sigan dando estas irregularidades y violaciones flagrantes", manifestó.

En la sede del organismo, Cerda reiteró que en, en el fondo, el Estado creó una cortina de humo para robarle atención a temas como las tarifas del transporte y el rechazo a las cuentas públicas estatales.