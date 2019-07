Piden ayuda, tras incendio en casa de un vecino

Hace días hubo un incendio en una casa de la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey, pero el problema afectó a terceros, pues las llamas se propagaron hasta un hogar vecino

Por: Olivia Martínez

Doña María Esperanza Liga González pide ayuda.

El pasado viernes, un incendio en unos tejabanes en la calle Manuel Couto en la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey, se propagó hasta el fondo de esa propiedad y afectó a su casa, en el número 2225 de la calle Joaquín A. Gallo.

Como el dueño de los tejabanes evadió la responsabilidad, ella solicita apoyo del Municipio de Monterrey para que Protección Civil inspeccione su casa ya que la barda y el techo resultaron quemados en este incendio donde su esposo, Miguel Ángel Elías, se intoxicó, y para que el DIF reponga los colchones y ropa de su hermano Mario, un invidente de la tercera edad.

"Pido un apoyo a Municipio para que mande a Protección Civil para ver si se puede habitar", dijo.

"(Y para que le den) lo que es su cama, lo que es su tele, porque es una persona que sí necesita ayuda, y es nada más un poco de ropa, sólo lo indispensable", sostuvo.

Presuntamente, el incendio fue causado por niños que jugaban con cerillos.

"El dueño de atrás no se quiso hacer responsable. Que venga más que nada y le haga entender, porque no queremos represalias, que por este medio se entere que no es represalia, simplemente que se ayude al que necesite", explicó.

Si usted desea ayudar a la familia Liga González, marque el teléfono 811 638 95 58.