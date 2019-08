Piden al Congreso de Nuevo León regulación de UBER

Comisión permanente pide al congreso de Nuevo León regulación para transporte tipo Uber

Redacción -

Diputados federales y Senadores de la República aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo que exhorta al Congreso de Nuevo León para que durante el proceso de análisis, discusión y redacción de la Ley de Movilidad estatal, se incluya una regulación específica para los sistemas de transporte de pasajeros vía Internet.

El pasado 17 de julio, el Senador Víctor Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y las diputadas Tatiana Clouthier Carrillo, María Guillermina Alvarado Moreno y Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario Morena, presentaron la proposición que hoy fue votada en el pleno de la Comisión Permanente.

Hoy, Senadores y Diputados integrantes de este cuerpo colegiado del Congreso de la Unión solicitaron además a los diputados locales de Nuevo León a que tomen en cuenta las recomendaciones emitidas por los promoventes, entre las que destacan:

Establecimiento de un registro para las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a través de subsidiarias, aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar vehículos de transporte con conductor.

Emisión de una constancia de registro para cada vehículo con un folio asignado, a fin de que los operadores lo porten visiblemente durante su vigencia y sirva como identificación para diversos trámites administrativos y supervisiones.

A estos vehículos no se les permitirá el subarrendamiento; hacer base o sitio ni uso indebido de la vía pública; deben ser resguardados en el domicilio declarado por los operadores asignados y no podrán operar aquellos que no cuenten con el sistema de bolsas de aire.

Quedaría prohibida la prestación del servicio privado de transporte mediante aplicaciones u otras tecnologías a empresas que no cuenten con el permiso correspondiente, en cuyo caso, se aplicarán sanciones establecidas en la misma Ley de Movilidad. Esta misma disposición se aplicará a quienes prestan el servicio de transporte individual de pasajeros sin contar con la concesión correspondiente.

El Senador por Nuevo León indicó que el estado debe privilegiar la competencia en transporte, ya que de ese modo, se mejorará el servicio y el usuario tendría mejores precios. "Las plataformas tipo UBER representan alternativas económicas y si las colocamos en el marco de la legalidad estaremos reduciendo con ello el desempleo", expresó.