Pide San Pedro paciencia tras obras de pluviales en Gómez Morín

Por: Alberto Vázquez





La lentitud con que se realizan dos obras de introducción de drenaje pluvial en el sector de Carrizalejo, en San Pedro Garza García, mantiene desesperados a los sampetrinos de esa zona.

Y por si fuera poco, en las inmediaciones de los proyectos civiles en Goméz Morín y Roberto Garza Sada, se encuentra una lona con la leyenda "Deja que me veas arreglada", la cual, es considerada como una burla por quienes usan a diario esas avenidas.

Ambos trabajos, que realizan las empresas constructoras TORDEC y UNDERTERRA, deberían de estar ya por ser entregadas, pero presentan solo un avance del 75 y 34 por ciento.

La más atrasada es la correspondiente a la segunda etapa de construcción de drenaje pluvial en Goméz Morín entre las calles Loma Blanca y Callejón del Lobo, la cual debería estar por ser entregada en este mes de octubre, pero tiene un 34% de progreso y la realiza UNDERTERRA.

Mientras que los trabajos de la primera etapa de drenaje pluvial en Goméz Morín de Calle La Paz a Loma Blanca, que efectúa la firma TORDEC, cuenta con un 75% de evolución.

El municipio que gobierna Miguel Treviño eroga para estas dos obras un total de $34 millones 011,871 pesos ($21 millones 325,108 pesos para la empresa TORDEC, y $12 millones682,762 pesos para UNDERTERRA).

De acuerdo con las fichas técnicas de estos dos proyectos, la fecha de entrega es este mes de octubre.

Vecinos del sector, señalaron a El Horizonte que desde temprana hora inician las labores en ambos puntos, por lo que se complica la vialidad.

También manifestaron que en dichas obras se han registrado algunos accidentes viales, debido a la mala señalización y la falta de elementos de Tránsito en dicho sector.

"Ya tienen mucho con esas obras y no puede ser que todavía tengan la desfachatez de decir espera a que me veas arreglada, cuanto tiempo más tenemos que esperar para que la terminen, en horas pico es súper lenta la circulación por ahí.

"Deben presionar a las empresas encargadas de realizar las obras, ya que se necesita de una mayor fluidez", puntualizó un automovilista que pasa diariamente por el sector.

Al respecto, Norberto de la Rosa, de la agrupación Commix, indicó que la administración municipal ha fallado en la supervisión de los trabajos que realizan las empresas constructoras a las que se les asigna obra pública.

"Pues la realidad es que deben contar con mayor supervisión de los encargados de la obra, creo qué más que mala planificación hay pésima supervisión.

"No nada más en esa obra si no en todo el municipio con todas las obras que se están llevando a cabo. Lo señalé ante las autoridades de Policía y Transito para que estuvieran pendientes pero creo que no hay el personal suficiente y la secretaría de Obras Públicas no realiza bien su función", remarcó Norberto de la Rosa.

Enrique Burguete presidente del Colectivo Pro-montaña puntualizó en entrevista, que los problemas con dicho drenaje han sido desde que se inició con la administración actual, cuando fue el arranque de la obra, ya que ha ocasionado muchos problemas a la vialidad, pues en hora pico, es todo un caos, tanto para los habitantes del sector como para los que ahí laboran.

"San Pedro está orientado a servicios de primer mundo, de calidad en la inversión, en los tiempos y los procesos, así como a las exigencias de los servicios y estas obras no tienen tiempo, es bajo el tiempo y el servicio que debe ser expedito", dijo Burguete.

