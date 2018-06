Pide PRI en Congreso regresar transporte gratis a estudiantes

Iram Hernández

Por:

Maribel Villalón, diputada local tricolor, presentó el documento en la Oficialía de Partes del recinto legislativo y destacó que cada padre de familia desembolsa al mes 3 mil 200 pesos aproximadamente para llevar a sus hijos al plantel escolar.

"Son alrededor de 3 mil 200 pesos mensuales lo que están pagando ellos para poder ir a tomar clases, no argumentaron nada específicamente, siempre dicen que no tienen dinero pero mucho dinero se les ha ido de las manos por no aplicar los programas, son 45 personas que diariamente se trasladan al Cecyte y a quien se les quitó este beneficio", señaló la legisladora priista.

Agregó que los afectados son habitantes de municipios como Escobedo, Apodaca y de Pesquería; por lo que el traslado hasta Santa Catarina representa un costo importante que erogan los familiares de los estudiantes para llevarlos diariamente a que cursen sus estudios.

"Esto no tiene ninguna razón de ser, no hay razón para quitarle el apoyo a las personas con discapacidad, personas que quieren salir adelante, los Diputados del PRI exigimos que se les regrese este beneficio, por qué les quitamos a estas personas un apoyo tan fundamental como lo es el transporte a la escuela", dijo Villalón.

La legisladora enfatizó que el responsable directo es el Gobernador del Estado, por lo que hizo un llamado para que inmediatamente gire instrucciones a las Secretarías correspondientes para que les regresen el transporte gratuito y que estas personas continúen sus estudios.