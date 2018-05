Pide Peña Nieto a mexicanos votar "con menos víscera"

Durante su participación en una asamblea ganadera en Cintermex, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que hay que hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos

Olivia Martínez

Por:

Info 7 - El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió a los mexicanos menos víscera y más razón y actuar con la cabeza al momento de votar en los comicios presidenciales del próximo 1 de julio.

"Menos víscera y más razón porque la decisión va en eso: hay que tomarla con la cabeza", expresó.

De visita en Monterrey, el mandatario nacional dijo apelar a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo sancione por ese pronunciamiento.

Peña Nieto aclaró que no está interviniendo en el proceso electoral, ni en contra de ninguno, ni a favor de nadie y afirmó que respetará la decisión mayoritaria que tomen los mexicanos en las urnas para elegir al que será su sucesor.

"Espero y apelo a que en esa definición los mexicanos razonen su voto, ya lo he dicho y espero que por ahí el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno ni a favor de ninguno de los candidatos porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, ¿cómo para qué lo digo?", dijo, y acto seguido generó los aplausos y risas de los asistentes al evento de clausura de a 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional Ganadera, celebrada en Cintermex.

Aseguró que los electores deben decidir en función de una valoración real y objetiva de las propuestas y optar por la que más satisfaga los anhelos de la sociedad.

Sin embargo, dijo que hay que poner en su justa dimensión cuánto ha cambiado el país.

"Ustedes mismos son quienes tienen el mejor pulso de si hemos progresado o no", afirmó, "hay que imponer la razón para darnos cuenta si estamos hoy mejor que antes, si ha habido progreso, si ha habido cambios en nuestro entorno, si hemos sido sujetos de beneficios y de apoyos que nos permiten tener una mejor calidad de vida, la infraestructura que se genera, que se edifica en nuestro sector, cada quien podrá evaluar y ser juez ante sí mismo de cuánto ha cambiado el país".

El mandatario hizo un recuento por lo que consideró sus logros y destacó que el crecimiento económico acumulado en su sexenio será del 13 por ciento, en comparación con el 7 por ciento del sexenio de Felipe Calderón y el 6 por ciento del sexenio de Vicente Fox.

Además, Peña Nieto habló de los avances con las reformas estructurales, principalmente la energética y la educativa.

Al inicio del evento, una vez que la comitiva llegó, la Asamblea tardó cerca de 17 minutos en empezar porque los asistentes entretuvieron al mandatario con la toma de selfies, y el Presidente se ofrecía a tomar personalmente los autorretratos.

En el evento, el presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro, sostuvo que el sector ganadero reporta avances.

En la gira, el Presidente visitó en privado una escuela primaria en la colonia Mitras Centro para constatar el avance en infraestructura y en conectividad en Internet.