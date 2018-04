Pide PAN frente para derrotar a AMLO

El líder nacional del PAN, Damián Zepeda, pidió a los simpatizantes de las demás fuerzas políticas sumarse al candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya, porque éste, al estar en segundo lugar, es el único que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia

Noticias de hoy - 19/04/2018 03:40 p.m.



Zoom El líder nacional del PAN, Damián Zepeda, dijo que Ricardo Anaya es el único que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Foto: Olivia Martínez