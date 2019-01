Pide PAN a Fasci presentar denuncias

Debido a las contradicciones en las que el titular de seguridad pública estatal y el Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón se han enfrascado, el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso Local, Carlos de la Fuente Flores, pidió al titular de seguridad Aldo Fasci Zuazua a interponer las denuncias contra los actos de corrupción señalados por el mismo, en días pasados.

El líder del grupo legislativo del PAN, precisó que Fasci Zuazua no puede dejar pasar tiempo y debe presentar dichas denuncias de irregularidades y corrupción, para que pueda haber una limpia en la corporación.

"No es opcional, ya dijo que había irregularidades que tenía identificadas a las 80 personas identificadas con nexos con la delincuencia organizada, necesitamos de manera urgente limpiar esa corporación si es como él lo menciona.

"La inseguridad no está para grillas, necesitamos trabajar en materia de seguridad en todos los frentes, que lo demuestre o se retracte de sus declaraciones.

No hay estrategia de seguridad", añadió

Sin embargo, también dijo que existen rumores de que Fasci Zuazua realizó dicha declaración para poder integrar a un nuevo equipo de trabajo, y aseguró que con el fin de evitar este tipo de comentarios, se le exige interponga las denuncias anunciadas.

"Porque también he escuchado que el acostumbras hacerlas para ingresar a su propio equipo de trabajo, porque él no se sabe ajustar a los equipos establecidos, no quisiera ser grillo y por eso exigir que realice las denuncias correspondientes", enfatizó.

"Es una situación muy lamentable quense den hechos como la registrada en un centro comercial en cumbres en lugares públicos lo que genera una psicósis en la ciudadanía, más con lo que ha estado declarando el secretario de Seguridad Pública que no son las formas, mucho menos con las discusiones que está teniendo consulta jefe el gobernador.

"Yo le quiero pedir al gobernador y al secretario que se sienten y vean cual va a ser la comunicación social que se va a manejar en materia de seguridad, porque hasta ahora lo único que genera es intranquilidad a los ciudadanos", destacó De la Fuente Flores.

Y también demandan mejores acciones ante ola de inseguridad

Tras las decenas de homicidios registrados durante lo que va del año el presidente estatal de Acción Nacional Mauro Guerra destacó que sigue sin verse una estrategia eficaz contra esta problemática.

"Debemos de buscar coordinación que se fortalezcan las corporaciones municipales y estatales en conjunto con las fuerzas federales, lo que hemos visto es que el Bronco no ha asumido su responsabilidad como gobernador.

"Se presta a show mediático con sus funcionarios para seguir hablando de este tema si dar solución, que se siente a dar un proyecto y fortalecer las distintas corporaciones, sobre todo las municipales", añadió Guerra.