Pide PAN a AMLO resarcir el recorte de apoyos a municipios

Por: Yaressi Ortega





Por considerar injustos los recortes a los recursos de la federación a los municipios integrantes del PAN en todos los niveles, señalaron que formarán un bloque para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador, resarcir el recorte al presupuesto 2020 para los municipios.

El presidente del PAN en el estado Mauro Guerra, acompañado de diputados federales, alcaldes del área metropolitana y rural, afirmaron que con estas nuevas políticas de la presidencia se están aniquilado a los municipios, situación por la que reclamarán y pedirán mayor apoyo.

"Hemos visto como esta llamada cuarta transformación ha estado aniquilando la fuerza de los municipios, dejándolos sin recursos económicos para poder afrontar las necesidades más básicas, esta falta de apoyo a los municipios significa una afrenta directa a los ciudadanos".

"En el fondo vemos una intención política electoral de Buscar el fracaso de los gobiernos municipales y que todo el apoyo que se da se concentré en el tema Federal o en esta 4T en la búsqueda de tratar de que los ciudadanos reconozcan sólo este apoyo", comentó Guerra.

En tanto el diputado federal Martín López, estimó que son 14 fondos en total los que se están desapareciendo con estos recortes, lo que deja un estimado de 854 millones de pesos menos para el presupuesto de 2020.

"Son 854 millones, se habla del Gobierno Federal en voz del presidente y del presidente de la comisión de presupuesto de que esto se iba a resarcir con las aportaciones y las participaciones federales lo cual es mentira, en términos reales aumentó solamente el 0.1% para lo referente al Estado de Nuevo León y sus municipios", comentó.

Por otro lado, Víctor Pérez, diputado federal señaló que en caso de no tener alguna respuesta del mandatario federal, seguirán alzando la voz, ya que dijo esta es una manera efectiva de que el gobierno actual haga caso.

"Se va a presentar una agenda en la que muy posiblemente también se llegue a ser alguna protesta ante el presidente creo que hay un criterio y ya ustedes lo han observado de cómo decidir las situaciones políticas en el Gobierno Federal si se necesita presionar pues hay que presionar.

"Nosotros tenemos mucha esperanza de que el presidente está sensible, si negocio con los narcotraficantes que no negocie o que no llegue a acuerdos con los alcaldes", explicó el legislador.

Para los alcaldes esta situación ha representado problemas en rubros como seguridad, campo, educación, entre otros comentó Héctor Castillo, de Santa Catarina y Daniel González de Sabinas Hidalgo.

"Se ve una clara tendencia a la reducción tanto en materia de seguridad como la infraestructura, por ejemplo en seguridad año con año va bajando y se va recortando el fondo del Fortaseg que contempla tanto equipamiento, capacitación, evaluaciones de control y confianza, temas de prevención del delito, en infraestructura cada vez está decreciendo el apoyo que da la federación", mencionó el edil.

"A través de la SEDATU se recibió una afectación muy fuerte en este trienio pasado y en este año sobre todo programas como ´Hábitat´ en el arreglo de los parques públicos... específicamente en la reducción del campo hablo del presupuesto general para toda la toda la república que es alrededor de un 30% sin contar lo que ya se redujo para este ejercicio 2019 y desaparecen oficinas en el extranjero para las exportaciones de productos como el aguacate y otros, donde ya no va a ver esa promoción al igual que otros programas para los agricultores", puntualizó González.

Las afectaciones se han dado en programas como el Fortaseg, el Ramo 23, presupuesto para Pueblos Mágicos y el campo en general.