Pide Osorio Chong hacer lo que le toca a cada quien para lograr el triunfo

El ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a los representantes del partido en Escobedo hacer lo que le toca a cada quien, para conseguir el triunfo y que el estado no se convierta en Venezuela, haciendo referencia a AMLO.

"¿De verdad te quieres ir a una aventura, de alguien que no puede sostener sus propuestas, que no sabe gobernar este país y que solamente está engañando para lograr alcanzar la ambición del poder?. ¿De verdad quieres que Nuevo león se convierta en un Venezuela?",

cuestionó Osorio Chong.

En el evento estuvieron presentes el presidente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño así como Clara luz Flores, candidata a la alcaldía de Escobedo.

También Jorge Mendoza y Martha de los Santos de la fórmula el Senado por Nuevo León y otros candidatos a diputaciones locales.

Miguel Ángel Osorio criticó a ciertos personajes que quieren engañar a los ciudadanos, aquellos que con una varita mágica van a cambiar al país.

"Yo creo que Nuevo León ya lo vivió, Nuevo León, hasta hace poco, hasta hace tres años alguien llegó y dijo: 'voy a resolver las cosas, aquí yo me encargo raza', y mire cómo les ha ido en Nuevo León. Cómo le ha ido después de tener a una figura que no ha respetado a las personas, que no ha entregado buenos resultados y que tiene el cinismo incluso de irse a buscar una candidatura a la presidencia de la república, en lugar de cumplirle a la gente de Nuevo León. A la gente que tenía tanta esperanza en él", expresó.

El presidente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño, le confirmó que toda la estructura tricolor está lista, para llevar al triunfo a todos los candidatos de su partido y obtener la presidencia.

"Quiero decirte Miguel que aquí en Nuevo León, estamos listos para ganar. Hemos estado trabajando con todas las estructuras del partido, conocemos bien a nuestro partido escuchamos las demandas, las necesidades y los problemas de cada comunidad y las transformamos en apoyos y en políticas públicas para poder dar solución", señaló el presidente estatal del PRI.

Por su parte el candidato al senado, Jorge Mendoza, pidió a los presentes multiplicar los sentidos como el de la humildad y el del humor, para convencer a los ciudadanos.

"Tenemos que ir con nuestros compadres, con los vecinos, con todos a tocar sus puertas, tenemos que ir con todos. Realmente para invitarlos a estar con nosotros, aquí tuvimos un gran triunfo con Clara hace tres años, sin embargo tenemos claro que algo sucedió hace tres años, que no va suceder en esta elección", explicó Jorge Mendoza.