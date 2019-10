Pide Noroña disculpas del Congreso de NL

Por: Yaressi Ortega





En lugar de retractarse, el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió que el Congreso del Estado se disculpe con él por haberlo nombrado "non grato" ya que ese término no tiene sustento legal porque no está en ningún ley o reglamento local y solo se aplica para asuntos diplomáticos.

Al dar una rueda de prensa en el vestíbulo del Congreso local, Noroña anunció que recurrirá al amparo para que el Congreso se retracte de ese término infamante.

"Quien se debe disculpar es el Congreso de Nuevo León, hizo una resolución que busca infamarme, que buscaba censurar mis puntos de vista, históricos y políticos y no tiene facultades ni atribuciones de ello, más que conciliar creo que hay que cerrar pero para cerrarlo el Congreso de Nuevo León debe retractarse y los voy a obligar a hacerlo si no lo hacen reconociendo que se excedieron", comentó el legislador federal.

Acompañado en su mayoría de legisladores de Morena y sólo por el petista, Asael Sepúlveda, señaló que acudirá al Poder Judicial a interponer un amparo.

En el mismo sitio donde se efectuó la Comisión Anticorrupción, el petista llamó hipócritas a los panistas por su actitud y también acuso de un sabotaje a su rueda de prensa.

"Son unos hipócritas y lo voy a demostrar de dos formas, sólo hay una avenida con el nombre de Eugenio Garza Sada lo admiran tanto que sólo hay una avenida con su nombre, hasta en eso son codos los diputados pianistas y segundo si lo admiran tanto los que tienen empresas deberían emularlo pagando buenos salarios, dando prestaciones encima de la ley impulsando la formación académica de los trabajadores", lanzó.

El diputado señaló que lo que estaba en cuestión era la libre expresión y que quería cerrar el ciclo.

"El Congreso de Nuevo León, francamente sale muy cuestionado porque estuve en el corazón del Congreso, platiqué con la prensa, no le mandé decir a los diputados lo que pienso, estaban a un lado y se los estaba manifestando y me boicotean", comentó.

La presencia del legislador congregó grupos a favor y en contra aunque eran muchos más lo que lo apoyaban así como a decenas de medios de comunicación por lo cual se vivió una mañana agitada.

Luego de la rueda de prensa, también platicó con la legisladora del Partido Verde, Ivonne Bustos, y de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón.