Pide Mauricio mayor coordinación para cierre de bares

Iram Hernández

Por:

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, señaló que debe haber mayor coordinación entre los municipios y el estado para que se mantengan los cierres de antros conforme marca la ley y evitar así ataques por cobros de piso por parte de la delincuencia organizada.

Tras participar en la reunión semanal de seguridad en el Palacio de Gobierno, el panista señaló que le dieron la bienvenida a Jaime Rodríguez en el gobierno y que también acordaron aplicar medidas más estrictas a este tema.

Ello luego de que el pasado fin de semana se registraron ataques a bares y antros del centro de Monterrey donde hubo decenas de víctimas mortales.

"Que seamos más estrictos en los horarios de los establecimientos donde venden bebidas alcohólicas. Con eso terminamos con las extorsiones pedidas de piso en donde no se aplica el horario, no es el caso de San Pedro pero de nada me sirve si en Monterrey esto no se aplica, es un tema que acordamos que vamos a revisar con todos los alcaldes".