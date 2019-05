Pide justicia familia de mujer que muere tras liposucción

Por: Gerardo Burgoa





Justicia, para que su muerte no quede impune. Es lo que piden los familiares de Karina Galván, la mujer que perdió la vida después de someterse a una cirugía de liposucción.

"Pedimos a las autoridades que investiguen ese caso a fondo y si hay alguna negligencia, pues que pague este hombre, porque no sabemos si es un doctor certificado para hacer eso. Se ostenta como tal, pero ya sabe lo que pasó", mencionó Juan Galván, tío de la mujer.

Con un profundo dolor que les deja su partida, piden a las autoridades que investiguen al doctor que la intervino, Francisco Sánchez, en un domicilio que funcionaba como clínica, en la colonia San Jerónimo.

"De hecho, ella le pidió al doctor que la dejara ahí más porque se sentía muy mal y el doctor le dijo que no, que estaba bien y que iba a salir por su propio pie. Sí salió de su propio pie pero ayudada por su esposo, por su hermana y sobrina", explicó el familiar

La Fiscalía General de Justicia aún no da a conocer el resultado de la necropsia, que determinará las causas que provocaron el deceso.

"Pedimos que otras personas no lo hagan, que no se operen y que no caigan en eso, con gente que se ostenta de ser lo que no es", añadió.

Los restos de Karina Galván son velados en una capilla, en el municipio de Guadalupe y serán sepultados este mismo jueves.

Dejó en la orfandad a dos hijos, una menor de 11 años y un pequeño de 8 años. Junto con su padre, esperan que se aclare este misterio y que se haga justicia.