Pide integrante de "Libres y Lokos" no satanizar a las barras

Samuel, un integrante de la porra Libres y Lokos, de Tigres, opinó sobre la violencia estallada a manos de seguidores de Rayados en el marco del pasado Clásico regio

Noticias de hoy - 26/09/2018 10:56 a.m.

Por: Olivia Martínez



"Yo creo que estaba en manos de los Rayados haber evitado lo que pasó y no lo hicieron. No hubo prevención de parte de los agresores, que no tuvieron control y es difícil para todos controlar la seguridad de la ciudad, estás hablando de algo que pasó a diez kilómetros del estadio. Estamos teniendo juicios básicos y muy simples en todo esto", explicó.

"Pues que se haga justicia, sería lo mejor para todos y que la gente vea que no pueden ser impunes a lo que hacen, como ciudadanos, esto no es una cosa de camiseta, es una cosa de falta de valores y de educación, hay que ir más allá y creo que eso es lo que esta fallando: la educación y los valores y todo eso", consideró.