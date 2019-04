Pide Arzobispo transparentar operativos en los penales

Pide reconocer el derecho de los familiares de los reos

INFO7

Por: Olivia Martínez



Tras la reubicación de 501 reos a penales fuera de Nuevo León, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, pidió a las autoridades transparentar los operativos en los reclusorios, para que los familiares de los presos tengan información clara sobre la situación y el destino de los internos.

"Es una pena que los familiares están en zozobra, de no saber cuál es el futuro y cual es la ubicación de sus familiares, creo yo que cuando se hacen estos operativos es bueno tener las listas de los reclusos que son cambiados de lugar y también que se explique por qué se hace, porque por derecho tienen la facultad de vivir lo más cerca posible de sus familiares, salvo que sean personas que ocupan por las condiciones de seguridad ser cambiadas a otra parte, ojalá y que en estos operativos que se supone continuarán haya transparencia y que los familiares no sufran de no conocer la verdad de lo que está ocurriendo", expresó.

