Pide apoyo para traslado familiares de joven enferma

Familiares de la mujer que padece una enfermedad mental y que escandalizó en el metro exposición piden apoyo para llevarla de regreso a Tampico

Noticias de hoy - 07/02/2018 09:00 a.m.

Gerardo Burgoa

Por:

INFO7 - La familia de la mujer que padece una enfermedad mental y que fue enviada a un hospital tras escandalizar en una estación del metro, en Guadalupe, pide el apoyo para poder trasladarla en una ambulancia a la ciudad de Tampico, para internarla en un hospital psiquiátrico.

Edna Griselda Cuervo Oberg, de 25 años de edad, después que fue llevada por paramédicos de la Cruz Verde al hospital de Pemex el pasado lunes, la dieron de alta, pero no regresó con sus familiares a la colonia La Fama, en Santa Catarina, por lo que sus familiares pidieron el apoyo para localizarla.

Elementos de Fuerza Civil la encontraron la noche del martes en un centro de salud y la traslado con sus parientes.

“Yo acabó de llegar de Tampico y me tope con la noticia que no aparecía mi hija, estaba angustiada por qué no sé si ella se había tomado el medicamento, pero después la trajeron los de Fuerza Civil”, mencionó la madre de la joven.

La mujer pide el apoyo debido a que su hija no puede viajar por autobús o avión, debido a que puede tener un desorden mental y puede causarle daños a las personas con las que viaje.