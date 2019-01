Pese a escándalo de "la cadenita", gobierno no responde

Argelia Montes, la mujer que pidió ayuda al gobernador para un hombre enfermo que necesita un aparato para su tratamiento, dice que quería rifar la cadenita que el gobernador le señaló. pese a todo el escándalo la autoridad no ha respondido

A pesar de que el tema se hizo viral, el gobierno del Estado no ha apoyado al vecino de la colonia Burócratas de Guadalupe que necesita un aparato para oír y hablar.

La activista Argelia Montes Mendoza, de Tribuna de Vigilancia Ciudadana, afirmó que luego de que el gobernador le respondió que si quería ayudar a esa persona vendiera esa "cadenita", en referencia a una joya que le regaló su marido, pensó en rifarla, pero muchos ciudadanos se comunicaron y le dijeron que no era necesario, que ellos apoyaban al señor.

"Yo no me esperaba una respuesta así porque no es cierto que seamos amigos, yo lo conozco, pero no somos amigos íntimos", afirmó.

"Ya la gente me dice que ellos me ayudan porque al señor no se le ha apoyado", indicó.

El pasado jueves, Montes abordó al mandatario afuera de su oficina cuando protestaban contra la posible alza camionera, pero en lugar de decir que apoyaría al ciudadano, el Bronco le dijo que vendiera su "cadenita" y que con eso lo apoyara.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente se hizo viral a nivel nacional.

"Es pésima esa respuesta", dijo Montes.

