´Pensé que me iba ahogar´: Quinceañera ¡si llegó a su fiesta!

Una jovencita se hizo viral en las redes sociales luego de quedar atrapada en medio de la inundación en con su vestido de XV años

Por: Yaressi Ortega





Ayer las lluvias que se presentaron en la ciudad dejaron diversas afectaciones, entre ellas se presentó que una quinceañera quedó atrapada en medio de la inundación que se dio en el paso a desnivel de Av. Barragán, sin embargo eso no impidió a la joven llegara a celebrar.

En un video de redes sociales, se observa como la joven sale del agua luego de quedarse varada en su auto tras la inundación en el paso a desnivel.

Tras esas imágenes, la joven se hizo viral y diversos negocios de productos para eventos sociales la empezaron a buscar para regalarle obsequios ante esta situación, pues creyeron que su fiesta se había arruinado.

Horas más tarde la página de la "Quinta Esmeralda", donde se llevaría a cabo la fiesta de la joven que fue identificada como Ana Rubí, publicó un video en el que se pudo observar parte de la fiesta que sí se logró llevar a cabo pesar de las adversidades que le provocó la lluvia a la joven.

"Me siento bien, me sentí asustada porque pensé que me iba a ahogar y pues aquí estoy en mis XV años", mencionó la quinceañera en un video.

Aunque la fiesta si se hizo, diversos negocios a través de sus redes sociales insistieron en localizar a la joven para regalarle sesiones fotográficas, maquillaje, peinado, pestañas, uñas, un pastel y hasta una decoración de globos para su próximo evento social.