Peña Nieto pide votar con más razón y menos víscera

Rodolfo García

Por:

Al participar en la 82ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, en Cintermex, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que en los comicios del 1 de julio próximo los mexicanos decidirán el rumbo del país, por lo que exhorto a tomar la decisión con la razón y no con las vísceras.

Tras asegurar que los cambios requieren de modificaciones estructurales y que estos comenzaron en su administración, el rumbo que debe tener el país es de continuar y avanzar en ese camino.

Sin mencionar alguno de los candidatos presidenciales señaló que para mantener y mejorar el avance en materia económica energética y de todos los ámbitos es necesario continuar con las reformas estructurales, las cuales enfatizó se lograron gracias a acuerdos con diferentes fuerzas políticas.

"Yo espero y apeló que en esa definición, los mexicanos razonen en su voto. Ya lo he dicho. Espero que por ello el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno ni a favor o ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben como para que lo digo", expresó el presidente Peña Nieto.

"Pero no es eso lo que hay qué decir. Lo qué hay que decir menos víscera y más razón. Porque la decisión hay que pensarla con la cabeza. Hay que tomar o tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad", agregó el mandatario.

Dijo que al final de cuentas como presidente a la República también, "así como digo hay que razonar el voto y más que tomar definiciones desde la víscera, también es cierto y hoy también lo digo y lo vuelvo a decir, seré un presidente que absolutamente sea respetuoso de la definición mayoritaria que tome los mexicanos por quién habrá de encabezar la Presidencia de la República".