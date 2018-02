Pelea legalmente contra Materno Infantil por retiro de matriz en 2011

Una mujer exige que el hospital la indemnice y hasta se retire la licencia a algunos médicos que hace siete años cometieron una negligencia que la dejó sin posibilidades de volver a embarazarse

Noticias de hoy - 07/02/2018 09:00 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Desde hace siete años, una mujer de 23 años de edad, mantiene una disputa legal contra el Hospital Materno Infantil al cual acusa de cometer una negligencia médica que la dejó sin posibilidad de volver a ser madre.

Todo inició el 28 de enero del 2011 cuando tenía 16 años y dio a luz a un niño.

Fue un parto natural que salió perfectamente bien hasta que una médico practicante le realizó una limpieza de manera errónea ya que le daño la matriz y ocasionó que se la retirarán.

"Me quitaron la matriz, salieron a avisarle a mi mamá que estaba entre la vida y la muerte, que ellos iban a hacer todo lo posible por salvar mi vida, porque me estaba desagrando".

"(La prácticamente) giró la matriz, o sea, la placenta y como va pegado con la matriz pues me la volteó y me estaba desangrando, entonces ella sale y le habla a los doctores y les comenta lo que estaba sucediendo, entonces los doctores, entre los comentarios de ellos, yo escuché que me había desgraciado, que yo apenas tenía 16 años", relató la mujer quien pidió ser identificada como Wendy.

Además del daño irreversible, Wendy quedó mucho tiempo en cama y al recobrar fuerzas presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico la cual fue desechada por lo que denunció la negligencia ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

"Yo, la verdad, yo quiero reclamar que se me haga justicia con ellos, no sé, que les quiten la cédula profesional para que no les sigan haciendo lo mismo a demás personas".

"La segunda es un seguro de vida para mí y para mi hijo y, la tercera es una indemnización para yo asegurarme que el día de mañana yo pueda adoptar un hijo", expresó.

En su lucha, esta vecina de la colonia Anzúres, del municipio de Juárez, se ha encontrado con muchas mujeres que han sufrido negligencias similares en el Materno Infantil, pero pocas se atreven a denunciarlo.