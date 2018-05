Pedro Garza advierte riesgos de obras inconclusas

Redacción

Un ejemplo de ello es la rehabilitación del drenaje pluvial en las calles San Gregorio y Mi Casita, en la colonia Evolución, la cual debió de haberse terminado desde hace 18 meses.

Rechazó que no haya recursos para la obra pues en su experiencia como legislador federal se obtuvieron apoyos económicos necesarios para este tipo de obras que benefician a la comunidad. Añadió que también los constructores se quejan por la falta de pago.

"Yo creo que los recursos que llegaron debieron de haberse aplicado al cien por ciento y terminarse las obras, para eso son, no dejarlas a medias, hoy todavía siguen los constructores batallando para el pago, batallando para terminar la obra no podemos permitir los retrasos en las obras porque deben de estar al servicio de la comunidad", indicó Garza Treviño.

Ante la denuncia de vecinos de la zona, el aspirante albiazul lamentó que estos errores afecten el bienestar y patrimonio de la comunidad.

"Vemos hoy con tristeza, y ustedes lo pudieron ver, que no lo han terminado, han hecho algunos reajustes en la obra por detalles que salieron durante el proceso que no han podido ser superado y no han terminado", aseguró el abanderado del Partido Acción Nacional.

"Y lo más lamentable es que la gente sigue perdiendo su patrimonio, sigue poniendo en peligro su vida porque no está terminado el drenaje sanitario y pluvial y al servicio de la comunidad, hubo reajustes pero ese no es pretexto para que no hayan terminado en tres años".

Recordó que en la administración que encabezó en el año 2000 se realizó una inversión millonaria, histórica en el rubro de drenaje pluvial.