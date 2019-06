Pasajero agrede a chófer por no bajarlo donde quería

Por: Gerardo Burgoa





Molesto porque el conductor de un camión urbano no lo bajó en el lugar que él deseaba, un hombre fue detenido por Policías de Monterrey, luego de que agredió al operador del transporte público y dañó el lector de la tarjeta feria.

La detención de Rito L. de 49 años de edad, se registró a las 19:00 horas en el cruce de la avenida Villagrán y Treviño, por donde circulaba la unidad 2747 de la ruta 206 en el Centro de Monterrey.

Los oficiales andaban en un recorrido de vigilancia en ese sector, cuando recibieron el llamado de auxilio que había una riña en el cruce antes mencionado.

Al llegar al lugar, el chófer del camión dijo que uno de los pasajeros lo agredió en la cara, además de que desprendió la caratula del lector de la tarjeta feria.

El agresor indicó que le pegó porque no lo bajó donde le pidió, pero el chófer no lo hizo porque no era parada oficial.

El detenido fue traslado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.