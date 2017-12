¿Para qué quiere ´El Bronco´ ser candidato presidencial si no le cumplió a NL?: Morena

La presidenta del Consejo Estatal de Morena calificó como lamentable que Jaime Rodríguez incumpla su promesa de permanecer 6 años en el cargo de gobernador y que pida licencia en medio de una crisis de seguridad

Redacción

Por:

INFO7 - Ante las versiones de que "El Bronco" sólo va a la contienda presidencial a "pegarle" políticamente y restarle apoyo a Andrés Manuel López Obrador por consigna del "sistema", la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Grecia Benavides Flores, cuestionó el motivo por el que Jaime Rodríguez insiste en postularse pese a no tener la aprobación del pueblo de Nuevo León.

"¿Para qué quiere ser candidato presidencial? Lo entenderíamos si tuviera el clamor del pueblo de Nuevo León diciendo que se vaya para allá o si tiene un ejercicio del gobierno de Nuevo León impecable, una trasformación extraordinaria en Nuevo León, pero no es así", indicó.

En entrevista con INFO7 Amigos, la dirigente de ese partido afirmó que Jaime Rodríguez no tomó con seriedad el mandato que le confirieron los nuevoleoneses en el 2015 ya que privilegió sus ambiciones personales.

"Es lamentable que tengamos personajes con tan poca seriedad en el gobierno porque eso lastima no sólo a la administración, sino a la comunidad en general porque el gobierno es algo serio, no podemos tener gente que se lo tome como un juego y no tome la vida de la gente en serio

"El gobernador mintió a la gente de Nuevo León diciendo que no se iba a ir, que iba a trabajar para la gente aquí y estamos viendo que no, espero que tengamos memoria porque muchos de los gobernantes y políticos le apuestan a las mentiras porque a la gente se le olvida muy rápido lo que hace o han hecho", expresó Benavides.

Aunque crece la versión de que sólo será un instrumento del sistema, la morenista descartó que le vaya a mercar el apoyo popular a AMLO.

"Es una falta de ética y falta de compromiso con la gente de Nuevo León lo que está haciendo Jaime Rodríguez

"No entendemos el fondo más que buscar el poder por el poder. Tenemos un candidato que es puntero y no creo que le quite simpatías a Andrés Manuel, no lo vemos como alguien sea rival a nuestro proyecto", expresó.