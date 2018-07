Papás previsores surten, de una vez, los útiles escolares

Para no andar a las prisas, algunas familias ya comenzaron a comprar los útiles escolares de sus hijos. Dicen que la ventaja es que no hay filas, no pierden tiempo, y pueden buscar mejores precios

