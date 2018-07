Panistas exigen que concluya el proceso electoral de Monterrey

Maleny Quezada

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Mauro Guerra, y el virtual ganador de la alcaldía de Monterrey Felipe de Jesús Cantú, expresaron su preocupación y descontento debido al retraso en la definición de un ganador de la contienda electoral por parte de la Comisión Municipal Electoral.

"Estamos muy preocupados por la actitud que ha estado tomando la Comisión al darle tanto retraso a este proceso que ya está muy claro, que ya está definido, tanto por los resultados preliminares que se dieron, como por las actas que se encuentran en parte de nuestro partido", expresó Guerra.

Agregó que parece que han estado tratando de afectar al proceso, cuando los ciudadanos ya eligieron como ganador al candidato del PAN, quien debería recibir la constancia de mayoría.

"No sé que quieren que suceda, parece que quieren ensuciar el proceso a través de los paleros con los que ya se han auxiliado en los debates y durante la campaña", comentó Felipe de Jesús.

El virtual ganador de la alcaldía aseguró que han cedido a todas las peticiones de revisión hechas por otros partidos y en cada uno de los procesos el resultado ha sido el mismo, Acción Nacional es el ganador.

Asimismo, Cantú explicó que 310 casillas fueron separadas para su revisión debido a que la cantidad de votos nulos era mayor a la diferencia entre los dos candidatos punteros, en éste casi él y el priísta Adrián de la Garza.

"Preocupa mucho la ausencia de la autoridad que no continuó el proceso la noche del sábado, nos preocupa porque sigue dándose largas. Nos inquietó y pedimos a la autoridad que no se deje chanteajar, que no se deje extorsionar, que no se deje amenazar, que termine este proceso tal como la voluntad ciudadana lo ha marcado", agregó el pianista.

Felipe de Jesús mencionó que por parte de Acción Nacional seguirán resguardando, como hasta ahora en la CME para asegurarse de que cada voto sea contado, ya agregó que los paquetes faltantes son sólo una historia de la autoridad.

"Están tratando de hacer una historia que no existe, una historia de que hay faltas, de que hay fallas. Si un paquete no apareció en las 24 horas y no ha sido resguardado por la autoridad durante esas 24 horas no puede ser contabilizado", explicó.

"No tienen ninguna excusa para impugnar, no tienen ningún argumento legal y lo que si hay es un a demostración del triunfo de Acción Nacional. La exigencia a la autoridad electoral es que concluya el proceso que inicio el miércoles pasado", concluyó.