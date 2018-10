PAN de NL me traicionó, afirma Rebeca Clouthier

Por: Iram Hérnadez



Tras una notable ausencia de la vida pública al argumentar el respeto al marco legal, la excandidata por la alcaldía de San Pedro Rebeca Clouthier rompió el silencio y denunció haber sido traicionada por el PAN al haberle negado el respaldo jurídico pese a haber sido su abanderada.

La también exdirigente blanquiazul, indicó que con el manejo de cúpulas de poder que se está manejando dicho instituto político lo llevará a un derrumbe y un costo político importante.

"Mi partido es un capítulo del que pronto nos ocuparemos, ya que el PAN de Nuevo León me traicionó y pisoteó sus principios, doctrina y estatutos.

"Con esto, el PAN Estatal y la camarilla que lo manipula confirman estar destinados al debacle", declaró la todavía panista.

Asimismo, Clouthier sostuvo que tras el fallo donde se reiteró el triunfo de Miguel Treviño, ya no impugnará ante la última instancia la ratificación de su contrincante como el alcalde electo sampetrino.

Lo anterior al señalar que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "candadeo" el juicio de tal forma que sería prácticamente imposible ganar ante la Sala Superior.

"No recurriré a la última instancia legal para hacer válida mi impugnación. Sí aquí sucedió lo inexplicable, en la Sala Superior del Trife encontraré lo imposible", dijo en su mensaje.

Asimismo, destacó que la lucha interpuesta ante los tribunales, no era por conservar la alcaldía, ello al insistir en que de haberse realizado una nueva elección ella no habría participado.

"La lucha que emprendí no fue sobre un asunto de votos. Si se hubiera ordenado una nueva elección en San Pedro no me hubiera postulado. Mi reclamo fue simple y claro: que se respete la ley y no toleraré la impunidad.

"Siempre reconocí que la mayoría de los votos fueron para el ahora alcalde electo. Mi lucha es para que se respete el estado de derecho y cualquier candidato piense dos veces antes de violar la ley", mencionó.

Al respecto, Guadalupe Valero abogado de la excandidata, detalló que el candado que incluyó la Sala Regional en su fallo consistió en que no les permiten repetir argumentos ante la Sala Superior.

Recientemente la Sala Regional Monterrey ratificó la validez de la elección sampetrina y la postura de Miguel Treviño como alcalde electo.

Por votación unánime En la sentencia señalaron, si bien se reconoce un acto anticipado de campaña –mas no el acto de proselitismo que señaló el PAN–, los magistrados determinaron que dicha acción no significó un elemento determinante para su triunfo en las urnas electorales.