Oso se divierte jugando con una pelota

Según especialistas, los avistamientos de oso en las zonas urbanas, son comunes en temporada de calor

Agencias - En redes se ha viralizado un video de un oso jugando con una pelota amarrada a un tubo.

En el clip, se observa que el oso golpea la pelota y espera a que regrese para repetir la acción.

Según los usuarios de Facebook el hecho sucedió en el Campus Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, aunque no fue confirmado.

Pero, ¿qué hacer en caso de avistamientos de estos animales salvajes?

- Mantener la calma

- No alimentarlos

- No acercarse

- No arrojarles piedras u objetos.



Al observar un oso negro cerca zonas habitadas, reportarlo a Protección Civil y/o personal de Parques y Vida Silvestre estatales.