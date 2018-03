Operan en la irregularidad casi el 50% de asilos del Estado

Experta en el tema de atención al adulto mayor afirma que en Nuevo León apenas se está por construir una política pública que atienda este sector; indica que pese a la gran cantidad de abuelitos que hay en NL, no se tienen la cantidad suficiente de asilos y los que hay batallan para regularizarse

David Torres

Por:

INFO7 - Datos de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor revelan que en el Estado existen 152 asilos de los que 73, es decir, casi la mitad, son irregulares o "no alineados" pues carecen de acta constitutiva, no cuentan con aprobación de la Secretaría de Salud o no están dados de alta ante Hacienda.

Esa situación evidencia el descontrol y falta de autoridad en el sector por lo que la tragedia ocurrida en el asilo "Vida Hermosa" sólo es la punta del iceberg.

"Esos 73 asilos no están debidamente alineados, ¿qué es estar debidamente alineados? Que deben estar constituidos legalmente, normalmente, empiezan con este negocio de una manera informal", afirmó la presidenta del Comité Técnico del Instituto del Adulto Mayor, Teresa Villarreal de Dillon.

La también presidenta del Asociación del Alzheimer indicó que urge crear políticas públicas que incentiven la regularización de asilos y al nacimiento de más ya que Nuevo León tiene un alto déficit de este servicio.

"Hay que ver cómo podemos apoyarlos porque, fíjate, Protección Civil, el que les hagan una evaluación, no es gratis, te cuesta entre 8 hasta 25 mil pesos, ¿de dónde sacan los asilos si están viviendo al día para tener todo bien alineado?", indicó.

En Nuevo León existen 500 mil adultos mayores de los cuales el 95% vive con su familia y 5%, es decir 25 mil, en casas de retiro.

Sin embargo, sólo se tiene registro, a medias, de los 152 asilos lo cuales tienen, en promedio 25 abuelitos, que equivale a un total de 3 mil 800.

"Es bien importante que como sociedad volteemos a ver el tema del adulto mayor y que no lo veamos como un tema invisible o como que ´no, a mí no me afecta a mi alrededor, yo no tengo nada que ver con este tema´", añadió Villarreal.

La oferta de asilos no se ha robustecido ni profesionalizado porque no es negocio: se estima que por cada abuelito se gasta 20 mil pesos al mes y el cobro por cada uno es de 6 mil a 35 mil pesos.

A pesar de que dentro de 15 años el número de adultos mayores se duplicará, sólo existe un geriatra por cada 3 mil abuelitos.

"Un adulto mayor cuesta alrededor de 20 mil pesos mensuales hablando de medicinas pañales y atención de cuidadores, entonces imagínate cómo le vamos a hacer, pues el gobierno es una responsabilidad fuerte, pero también la sociedad necesitamos involucrarnos", afirmó.