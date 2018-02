Opera policía de Ciénega de Flores ilegalmente.- Consejo Ciudadano

Consejero presidente del organismo detalla que todo elemento policíaco debe pasar por la Universidad de Ciencias de la Seguridad y aprobar las pruebas de confianza antes de fungir como tal

Noticias de hoy - 22/02/2018 10:47 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Si los policías de Ciénega de Flores están contratados sin haber pasado las pruebas de control y confianza y no tienen armas por el mismo motivo, entonces su operación es ilegal, advirtió el Consejo Ciudadano de Seguridad.

El presidente de ese organismo, Arturo Fernández Martínez, afirmó que para ser policía primero se tienen que cumplir requisitos básicos como tener 18 años, no consumir drogas y ser enviado por el municipio contratante a la Academia de Ciencias de la Seguridad.

"Ya fue entrevistado el alcalde y dice que no han cumplido los requisitos, pues esto es muy lamentable porque ni siquiera deben de estar contratados".

“Esta situación es totalmente irregular y si es correcta la apreciación que estamos teniendo pues es muy lamentable que el alcalde no cumpla con sus funciones", indicó.

Si se aprueban todos los pasos, el elemento irá al Ejército para tramitar el porte de arma.

"Si están contratados es irregular, no se diga el otro comentario que usted me solicita, el porte de arma, para eso se requiere de una preparación y capacitación especial que está supervisada por nuestro Ejército mexicano", afirmó Fernández.

INFO7 publicó que el alcalde de Ciénega de Flores, el independiente, Pedro Casas, confesó que sus 40 policías no tienen armas porque no han pasado dichas pruebas; de ahí que no hayan enfrentado a pistoleros que el domingo atacaron un palenque ubicado a un lado de la comandancia y en cuyo tiroteo murió una persona.

"Estos requisitos son indispensables, no pueden omitirse puesto que de hacerse incurrirían los alcaldes en una gran responsabilidad porque ellos son, entre otras cosas, responsables de la seguridad", afirmó el consejero.

Fernández calificó la confesión como inconcebible porque a las administraciones municipales les quedan 8 meses por concluir.