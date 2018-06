Olvidaron candidatos tema de discapacidad durante campañas.- organismos civiles

Noticias de hoy - 27/06/2018 07:40 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Durante la campaña que concluye, el gran tema olvidado fue el de las personas con discapacidad, afirmaron activistas de ese ramo.

En rueda de prensa, Nieves Mogas, de Reto ABP; Maryángel García, de Mujeres Mexicanas con Discapacidad, y Roxana Cantú, activista por los derechos de las personas con discapacidad, pidieron que los siguientes gobiernos integren a este sector a sus equipos de trabajo.

"Necesitamos ver una inclusión general, no podemos decir: 'es una inclusión de personas con discapacidad y ya´, no, son ciudadanos con exactamente los mismos derechos que están inscritos en nuestra constitución, exactamente igual, en todos los aspectos tienen los mismos derechos, entonces, no podemos marcar las comunidades con diferencias".

"El tema de la discapacidad fue el gran tema ausente en esta campaña, absolutamente, en todas", dijo Mogas.

Indicaron que incluso para saber dónde deben existir rampas de abanico para las sillas de ruedas, es necesario tener la visión y sentir directo de las personas con discapacidad.

"Si no tenemos a las personas con discapacidad en la toma de decisiones pues va a ser bien difícil que realmente hagamos decisiones que sean correctas, es un orgullo para nosotros saber que hay mujeres y hombres con discapacidad que están ahorita corriendo para ser parte de los tomadores de decisiones y vamos a votar, y son parte", afirmó García.