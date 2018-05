Ofrece Marco González impulsar suministro de agua en zona rural de NL

Redacción

De gira de campaña por los municipios de Mier y Noriega y Doctor Arroyo, González expuso que, en su pasado reciente, como director de Fidesur, director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario y como diputado federal y local, introdujo este tipo de obras en cientos de comunidades del campo del Sur del Estado.

Hablamos de redes de agua potable, aljibes, techos -cuenca, drenaje, además de más de 25,000 horas- máquina para desazolvar más de 150 presas, que son vitales para la ganadería, agricultura y como depósitos de agua para uso doméstico.

"Trabajando en equipo con los alcaldes de los nueve municipios de mi Distrito, que todos serán del PRI, seguiremos gestionando este tipo de obras de suministro de agua, que vienen a cambiarle la vida a las personas de las comunidades beneficiadas", expuso.

"Nada hay más vital que el agua, por eso seguiremos trabajando para que esté disponible en las comunidades más alejadas; la gente del campo de Nuevo León, lo merece".

Marco González añadió que también es importante desazolvar las presas, aljibes y represas del agro, pues del buen funcionamiento de éstas y de que las mismas estén en capacidad de almacena correctamente el agua de lluvias y escurrimientos naturales, depende en gran medida el sector agropecuario, sobre todo, el de temporal.

Añadió que el Estado, no sólo no está atendiendo el problema, sino que no ha ejercido un presupuesto que el Congreso le asignó para este fin.

"Las autoridades estatales no están poniendo la debida atención en el tema, no están atendiendo como se debe a quienes dependen en gran medida de estos almacenamientos de agua", señaló.

"En la presente legislatura, la Bancada del PRI gestionó una partida de $50 millones de pesos para esto, pero a la fecha este presupuesto no se ha ejercido por parte del Estado y no se ha involucrado a los Alcaldes de los municipios del Sur, lo cual contraviene el objetivo de dicha partida".