Ofrece Jorge Mendoza apoyo a comerciantes

Jesús Vargas

Por:

Durante una reunión con comerciantes de Monterrey, el candidato al Senado de la República por Nuevo León, Jorge Mendoza, se comprometió a buscar mecanismos para que reciban créditos que les permita crecer en sus negocios.

"Los créditos que se otorguen deberán ser con una baja tasa de interés y con flexibilidad", señaló el candidato.

"Tienen un problema, porque su equipo es viejo, y no consiguen créditos con buenas tasas de interés para poder seguir actualizando y modernizando en su trabajo".

"Eso no es muy difícil, no se necesitan leyes, solo representar los verdaderos intereses de Monterrey", aseguró el candidato tricolor.

Además, aseguró que al representar al estado en la Cámara Alta, buscará que el Seguro Popular de cobertura total, ya que actualmente excluye algunas enfermedades.

"Se quejan de que el Seguro Popular no tiene cobertura total, en enfermedades de cáncer y cardiovasculares no las cubre, dicen que también batallan mucho con los medicamentos, y ese es un compromiso que tenemos que hacer porque es un mandato constitucional, que es el derecho completo, no a medias, a la salud".

El candidato a Senador tuvo reuniones con líderes del PRI, los cuales encabezó el líder nacional tricolor, René Juárez.

Durante la tarde estuvo acompañado del candidato a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, en la reunión con los comerciantes.