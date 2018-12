Ofrece Felipe mejorar circulación en la Carretera Nacional

Por: Olivia Martínez



El candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, planteó ampliar las banquetas en las calles aledañas a la Carretera Nacional y mejorar la circulación en esta vía.

El abanderado encabezó actividades de volanteo y abanderamiento en esa zona, en cuyas casillas electorales hubo anulación parcial de la votación y luego anulación total.

Y pidió a los electores votar más fuerte en los comicios extraordinarios del próximo 23 de diciembre.

La ciudad en general tiene una grave carencia de espacios para caminar y en esta área se nota muchísmo más, por un lado no hay cruces peatonales, sobre la avenida o bajo ésta, pero tampoco lo hay aquí donde nos encontramos, no hay banqueta, no hay condiciones para poder dirigirte caminando a una distancia relativamente corta, eso nos mueve a lo que tiene se ser la ciudad, tiene que ser una ciudad mucho más humana, mucho mas participativa, mucho mas amigable, dijo.

El abanderado pidió a los electores acudir a las urnas.

Tuvimos una diferencia de más de 4 mil votos, es decir, sólo esta zona representó la diferencia, que al final tuvimos en el triunfo del pasado primero de julio y representa la referencia o el punto de referencia en el cual esperaríamos refrendar el próximo 23 de diciembre... los votantes, bueno, algunos con mucho entusiasmo, algunos muy alegres por la posibilidad de votar, otros definitivamente molestos, y de los molestos hay de dos: hay de los que dicen, yo sí voy a ir a votar, y otros dicen que para qué a lo que nosotros les argumentamos: es precisamente para no dejarnos, porque el no votar significa votar por el PRI, expresó.