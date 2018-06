Ocultan datos de denuncias contra El Bronco

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dijo que por el sigilo de las investigaciones y la discrecionalidad a la que están obligados no se dará ninguna información para evitar violentar los derechos de los acusados o los denunciantes

Noticias de hoy - 13/06/2018 10:38 a.m.

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León decidió mantener en reserva y no dar a conocer nada de lo que se refiera a las denuncias electorales presentadas contra el gobernador con licencia y candidato presidencial, Jaime Rodríguez Calderón, acusado de falsificar firmas y operar con recursos de manera irregular.

El fiscal Gilberto de Hoyos Koloffón dijo que por el sigilo de las investigaciones y la discrecionalidad a la que están obligados no se dará ninguna información a los medios masivos de comunicación para evitar violentar los derechos de los acusados o los denunciantes.

El fiscal no quiso comentar cuántas denuncias ha recibido contra Rodríguez Calderón.

Aseguró que ya se sabrán los detalles, cuando cada caso se judicialice.

"La Fiscalía Especializada ha tomado el criterio de no... con la finalidad, de cuidar el sigilo de las investigaciones y la confidencialidad de los temas, no vamos a comentar si hemos recibido denuncias de ciertos temas o quién es denunciante, entonces lo vamos a manejar de esa forma para evitar violentar cualquier tipo de derecho o las investigaciones... no se va a hacer público eso, quién denunció, quién es el denunciante", alegó.

"Simplemente nosotros no podemos comentar quién es el denunciante o el denunciado, eso es bien importante porque es un procedimiento que no es público", advirtió.