Nuevo León recibe gasolina de buena calidad: AMLO

Por: Iram Hernández





Regresar a una operación de hasta un 90% de la capacidad de seis refinerías de México incluyendo la rehabilitación de Pemex Cadereyta es la meta que pretende alcanzar el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Durante su visita a Nuevo León y tras arribar al aeropuerto Internacional de Monterrey a pregunta expresa el mandatario federal sostuvo que Nuevo León recibe gasolina de buena calidad al abastecerse con combustible importado de Estados Unidos, principalmente de Texas.

Sin embargo, apunto que contrario a las deficiencias que dejaron anteriores gobiernos con la paraestatal, se buscará mejorar las condiciones de esta para cumplir con su otro compromiso, al asegurar que no habrá más gasolinazos en su gestión.

El jefe del Ejecutivo Federal apuntó que actualmente las refinerías del país están en ruinas debido a que gobiernos anteriores pretendían llevarlas a la bancarrota al igual que con otras empresas paraestatales como CFE, por lo que aplicarán un plan de rescate.

"Se está ofreciendo gasolina de buena calidad, es la que se compra en Estados Unidos, no sé si eso sea bueno o sea malo, pero el 95% de la gasolina que se compra en el extranjero se está comando en EU casi toda la exportación de gasolina, para que tengan una idea solo producimos en el país 200 mil barriles diarios y se compran 600 mil barriles diarios de esos el 95% se trae de refinerías de Estados Unidos, básicamente de refinerías de Texas.

"Lo que queremos es que no falte la gasolina y que no aumente el precio, no va a haber gasolinazos porque no vamos a hacer lo que hicieron los anteriores gobiernos que aumentaban constantemente el precio de la gasolina, diésel, gas, la luz, eso ya no va a suceder, estamos controlando y dando estímulos y a la competencia para que con los precios ya no se afecte a los consumidores, a eso vengo pues.

El presidente detalló que se aplicarán $25 mil millones de pesos, de los cuales este año $12 mil millones serán destinados a las seis refinerías y están por definir la propuesta total de una nueva refinería proyectada en Los Mochis, Sinaloa.

"La rehabilitación se va a llevar este año y el otro pero vamos las refinerías a que produzcan más porque las recibimos produciendo el 30% de su capacidad deben de ser cuando menos 600 mil barriles diarios con las refinerías ya rehabilitadas que trabajen al 90 95 por ciento como operan las de Estados Unidos, tienen una capacidad de procesar crudo de hasta el 98% ahora les ha ido incrementando poco a poco.

También enfatizó que en las administraciones pasadas se simuló una " reconfiguración y modernización" que costó más de 8 millones de dólares, de los cuales simplemente no se generó ninguna mejoría en estas productoras.

"Quiero aclararles algo, en los gobiernos anteriores muy corruptos se invirtió dinero en las llamadas reconfiguraciones, esta refinería que vamos a ver hoy Cadereyta ya significó una inversión en gobiernos anteriores de más de mil millones de dólares y resulta que no sirvió y lo que hicieron no significo aumentar la capacidad productiva.

"Para decirlo de otra manera y más clara, se robaron el dinero de la modernización de los últimos gobiernos (que) destinaron $8 mil millones de dólares a reconfigurar tres refinerías, Cadereyta, Madero y Minatitlán. Tienen más producción las que no fueron reconfiguradas de Veracruz, Salamanca y Tula que las tres que fueron reconfiguradas.

"$25 mil millones de pesos, este año $12 mil millones en las seis refinerías y estamos por definir la propuesta total de una nueva refinería en los Mochís".