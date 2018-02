Nuevo León, el estado que generó el mayor número de empleos a nivel nacional

Notimex - El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, destacó que el estado de Nuevo León inició el 2018 como el primer lugar en la generación de empleos en toda la República Mexicana.

“Es el estado que, arrancando este año, generó el mayor número de empleos a nivel nacional; aporta 7.2 del Producto Nacional, particularmente productivo, 20 por ciento menos de informalidad que el resto del país”, resaltó.

El funcionario federal informó a empresarios que en la reforma laboral no hay ninguna intención o discusión respecto a la limitación o reducción de derechos particulares y colectivos de los trabajadores.

Al acudir a la toma de protesta de la Mesa Directiva 2018-2019 del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Nuevo León, informó que existen en dicha entidad 644 empresas del ramo, que generan 280 mil empleos directos.

Campa Cifrián dijo que "en el tema de la reforma laboral, "no es un asunto menor, no implica poco, pero no es más que eso, no hay en la reforma laboral, hoy en ninguna discusión de la reforma, ninguna intención ya para formalizar formas de contratación.

"No hay ninguna intención en lo que se está discutiendo que se tenga que ver con limitación o reducción de derechos particulares y colectivos de los trabajadores", insistió.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) agregó que es importante destacar este tema "para dejar claro que lo que se está discutiendo tiene que ver solamente con las cuestiones adjetivas de la reforma".

Además, confió en que este periodo ordinario de sesiones se tenga ya terminada la reforma en materia de justicia laboral.

Indicó que el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, agrupa 21 asociaciones INDEX a lo largo de la República y realiza labores de representación a sus agremiados para la implementación y programación de servicios de calidad.