“No soy una secuela de mi papá”.- Luis Donaldo Colosio Riojas

El hijo del extinto candidato presidencial priísta se registró este miércoles como aspirante a una diputación local bajo las siglas de Movimiento Ciudadano

David Torres

Por:

Aunque afirmó que está muy orgullo de su padre, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que no es “secuela” ni “réplica” de éste sino un hombre de ideas propias que construye su propio futuro.

“Por más orgullo que sintamos de ser hijos de quien somos, al final del día no somos una réplica, entiendo que hay mucha gente que por ver el nombre o el apellido, tratan de ligarme y asociarme".

“No quiero ser malagradecido con ese aprecio que me tiene la gente, sin embargo, tampoco me gusta que se me trate como una secuela".

“Soy una persona con ideas propias y quiero forjar mi propio destino no sólo en este proyecto, sino también poniendo mi granito de arena en este país”, indicó el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Colosio Riojas presentó este miércoles su registro como precandidato del partido Movimiento Ciudadano a diputado local por el distrito 18 con cabecera en San Pedro Garza García.

En la oficina de enlace del diputado local y presidente del partido en Nuevo León, Samuel García, Colosio indicó que se pondrá los tenis para recorrer las casas del distrito.

“Desde hace 10 años he trabajado en forjar mi propia historia construyendo mi despacho y demás proyectos profesionales así como los personales haciendo mi familia, mi más grande logro y orgullo".

“Aunque mi aversión por la política persista, también habita en mi un fortísimo sentido de deber y servicio al prójimo, además de un profundo amor por este país que tanto me ha dado”, expresó.

Colosio Riojas afirmó que otros partidos, incluyendo el PRI, lo invitaron de abanderado, pero no aceptó y que con MC cambió de opinión porque le ofrecieron libertad de luchar por un país por más igualdad.

“Es este último sentimiento aunado a una inconformidad que ya desborda en el hartazgo me han hecho comprender que ha llegado el momento de levantar la mano".

“Por más desalentador que en este momento parezca el panorama político de este país también debemos de reconocer que se vislumbran aires de camino, que la inconformidad que pesa en mi corazón también es un sentimiento colectivo que impulsa a la sociedad civil a organizarse y a la ciudadanía en recuperar el interés en activamente participar y definir el rumbo de México”, expresó.

En tanto, García indicó que por ese mismo distrito ya hay 7 aspirantes, pero que será la Convención Nacional del partido la que determine quién se quedará con la candidatura.

También dijo que este jueves, los 210 precandidatos de MC arrancarán precampaña en la Macroplaza.