"No podíamos despertar, algo nos echaron", afirma víctima de robo

Ama de casa de la colonia Praderas de San Juan afirma que batallaron para que las autoridades locales les hicieran caso al momento en que se dan cuenta que son víctima de un robo

David Torres

Por:

INFO7 - Dolor de cabeza y garganta, dificultad para respirar y, sobre todo, para despertar, son los elementos que le hacen pensar a Marisela Elizabeth Flores Ibarra y a su familia que ladrones aplicaron alguna sustancia al aire lavado de para inducirles sueño profundo y saquear su domicilio.

En entrevista con INFO7, el ama de casa narró que, pese a ser muy ruidosos, ni los tres perros se percataron de los dos ladrones.

"No podíamos despertar luego luego, nos sentíamos mareados, ya abrimos la puerta, no salimos del cuarto y venimos a la sala y prendimos el foco y la puerta estaba entre abierta, y estaba abierta la ventana y nos percatamos que estaban unas huellas arriba de la mesa, marcadas".

"Nos dijo uno de los policías: ´a lo mejor algo les echaron´, de hecho un policía entró y dijo: ´es que huele muy raro, algo han de haber echado´, nos levantamos mareados, con dolor de cabeza, la garganta seca, la boca seca", expresó Flores Ibarra.

El nieto y las tres mascotas despertaron hasta las 11:00 de la mañana y eso porque había movilización de policías.

"Le dijo a mi hija: ´ve apaga el aire, y deja que el niño se despierte´. De hecho, tenemos dos perritos chihuahueños adentro y también estuvieron noqueados, esos perritos ya no se levantaron", afirmó la mujer.¬†

Para corroborar o descartar la versión de que los ladrones los durmieron, los ministeriales llevaron a toda la familia a realizarles estudios de sangre.

"Me da coraje, me da mucha tristeza el saber que pudo haber pasado algo y no pudimos haberlos podido defender, y le doy gracias a Dios que solamente fue lo material. Mis hijas ya no quieren estar aquí, ya tienen miedo", afirmó.

Pero lo que no está en duda para esta ama de casa de Praderas de San Juan, de Juárez, es que el evento fue traumático, no sólo por el robo y allanamiento de su casa, sino por el trato que al principio les dio la policía municipal.

"Le hablamos a la patrulla, no se quiso parar, pasó otra patrulla, nos tuvimos que atravesar para que se detuvieran, no sé, no se paró la patrulla, luego ya la segunda nos atravesamos y mi hija pidió un teléfono a la vecina que iba a trabajar para pedir auxilio y se para y el policía ve que mi hija estaba hablando por teléfono y la respuesta del policía fue que: ´no te puedo dar el auxilio, tienes que esperar a que te manden la unidad que te van a dar", narró la mujer.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha dado detalles de sus investigaciones ni ha confirmado el nuevo modus operandi de los ladrones.