´No me descarten para senador´: Víctor Fuentes

El alcalde nicolaíta Víctor Fuentes dijo que su futuro político no está decidido / Foto: Olivia Martínez

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - El alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, dijo que aún no ha tomado la decisión de reelegirse en el cargo, pero pidió que no lo descarten como candidato a senador o a diputado federal.

El edil panista explicó que la ciudadanía ya ha experimentado al votar por diversas opciones políticas y eso le permitirá en lo sucesivo votar por quien realmente trabaja.

Aclaró que aún no es el tiempo de decidir un sí o un no por la reelección en la presidencia municipal, ya que el PAN todavía no emite la convocatoria.

"No me descarten para senador o diputado federal", expresó.

La decisión de reelegirse como alcalde o buscar otra posición en los comicios del 2018 la tomará en el primer trimestre de este 2018.