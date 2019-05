No les llega apoyo a abuelitas de 100 años de edad

Aunque ya se inscribieron al programa y les tomaron la foto, dos mujeres de la tercera edad no aparecen en listado de beneficiarios de 68 y Más no reciben apoyo del gobierno

INFO7

Por: David Torres

Doña Carmen Muñoz y doña Rita Ávila Escobedo tienen mucho en común.

La primera cumplió 100 años de edad el 10 de febrero y la otra los cumplirá el 21 de diciembre.

Ambas viven en las calles Cofre de Perote y Pico de Ajusco, de la colonia Las Puentes, de San Nicolás y las une una preocupación: a ninguna le ha llegado su apoyo de "68 y Más".

"Me tomaron foto y todo y me decían para el día 15 de abril, muy contenta porque dije ya ahora sí el día 15 esperaba con ansia el 15, no, llegaba el 15 y no me daban nada", dijo Muñoz Aguilar.

Desde diciembre fueron empadronadas por empleados de la Secretaría de Bienestar y aunque ya han ido a preguntar, los empleados de la dependencia desconocen los motivos por los que no se les ha dado de alta.

"Necesito dinero para mis dientes porque no puedo comer, ya rebajé como cuatro kilos o cinco, estaba más llenita y como no puedo masticar, se me cayó la placa de abajo", dijo la vecina de San Nicolás.

Puede interesarte...

Pero sus problemas con el programa vienen de años atrás: en el caso de Escobedo nunca le han depositado y en el de Muñoz dejaron de darle su apoyo desde hace dos años.

Sus respectivas hijas creen que es porque la autoridad piensa que, por la edad, ya fallecieron, pero no es así.

"Han de pensar, como ya está grande, tiene 99, pero ahora en diciembre le tomaron su foto, vinieron aquí los del programa, pues a ver con quien le agilice porque si necesitamos el dinero, mi esposo no trabaja", afirmó María Luisa Ortiz, hija de Ávila.

De hecho, Reyna Elizabeth Morales, hija de la abuelita de 100 años, es pensionada por el IMSS y tiene 78 años; también fue empadronada desde diciembre y tampoco le ha llegado su dinero.

"Sí, sí tenemos comida, tenemos todo para qué vamos a decir que no porque habrá gente que necesita más, pero también aquí hay gente que tiene más que nosotros y tiene ya la están recibiendo", manifestó.

Muñoz y Ávila pidieron a la delegada federal, Judith Díaz, para que atienda sus casos pues han tenido que ir en taxi hasta las oficinas y no les dan respuesta.

Puede interesarte...