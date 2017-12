No están autorizadas agencias de viajes para vender boletos del mundial Rusia 2018

La Procuraduría Federal del Consumidor alerta a la población a no comprar boletos para los partidos de futbol con intermediarios ya que no valdrán pues la única autorizada es una empresa inglesa y una filial mexicana; realizan operativos donde sancionan a 30 agencias de viajes del país por ofertar boletaje indebidamente

David Torres

Por:

INFO7 - Ni las agencias de viajes ni los operadores turísticos tiene permiso para vender boletos para los juegos del mundial de Futbol Rusia 2018 ya que la única autorizada por la FIFA es la empresa Match Hospitality y su filial para México y Centro América, Mundomex.

En Monterrey, el Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, pidió a la comunidad no dejarse engañar ya que dicho boletaje sólo está disponible en las páginas oficiales de esas empresas.

"Los mexicanos que pretendan ir a este evento de envergadura mundial no caigan en la tentación de que la agencia de boletos con la que quieran el viaje que incluye, seguramente el avión, el hotel, incluya también los boletos".

"Les pido que los boletos los adquieran de manera directa porque, como en el pasado, en Brasil nos pasó, mucha gente llegó al evento y resulta que el boleto no era boleto, era la contraseña de un boleto que físicamente no se tenía, entonces se presta a irregularidades, alguna no de mala fe y otra sí repletas de perversidad", afirmó el regiomontano.

La Profeco y Match Hospitality tienen un convenio para evitar engaños por eso ya se realizó un operativo en 484 agencias de viajes del país y se sancionaron decenas de Ciudad de México, Guadalajara y ninguna de Monterrey.

"Treinta agencias de viajes sancionamos, la mayoría, y hallamos algún número mínimo de coyotes ofreciendo lo que no pueden dar, ha habido sanciones económicas, ha habido clausuras temporales y ha habido creo que hasta una orden de arresto, pero el cuate ya se desapareció", dijo Cerda Pérez.

Información pública indica que Match Hospitality fue la misma operadora del mundial Brasil 2014 donde vendió 290 mil paquetes para 373 mil personas de las que 30 mil eran de México.

"La agencia te dice: ´no te preocupes, yo te lo voy a comprar con Match Hospitality, yo voy a hablar con Mundomex, te consigo el boleto, no te molestes´ y eso no es cierto".

"Es justamente para evitar, supongo reventa y encarecimiento de los boletos", expresó.