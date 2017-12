´No es ilegal licencia de ´El Bronco´, pero sí inmoral´: Gilberto Marcos

El activista Gilberto Marcos afirmó que nunca se había presentado un caso de un gobernador que dejara el cargo antes de cumplir tres años en éste y que el gobierno de "El Bronco" está marcado por sus constantes pleitos y conflictos con medios y actores sociales

INFO7 - Al dejar la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón no comete una ilegalidad porque la ley le permite aspirar a otro cargo, pero sí incurre en un acto inmoral ya que le prometió a la comunidad quedarse en el cargo durante 6 años, afirmó el periodista, Gilberto Marcos.



"Jaime Rodríguez no está haciendo algo indebido, está haciendo algo políticamente incorrecto que es haberle mentido a la ciudadanía porque desde que en la elección y aún ya habiendo ganado dijo una y mil veces que no iba a chapulinear, que no iba a dejar su puesto de gobernador, que él consideraba que era para comprometerse a los seis años al mandato que la ciudadanía lo eligió", afirmó.

El también activista dijo en entrevista con INFO7 que nunca, en la historia moderna del Estado, se había presentado un caso en que el gobernador dejara el cargo a menos de tres años de haberlo asumido.

Marcos afirmó que al irse, "El Bronco" le queda mal a la comunidad.

"Es políticamente incorrecto porque le está quedando mal a la ciudadanía, no está cumpliendo su palabra y pues la palabra de un hombre es su reputación y ya conocemos cómo le ha ido con su reputación al gobernador con muchos de los que votaron por él, los tiene decepcionados

"Ya estaba bastante anunciado porque aún antes de que empezara a recolectar las firmas y empezara a ser candidato a la presidencia de la República sabíamos que se tenía que ir en algún momento.

"No se recuerda un caso igual en la historia moderna de un gobernador que haya renunciado antes de tres años y no se sabe que "El Bronco" haya hecho un cambio sustancial y un gobierno maravilloso o que por lo menos empezó a mover las promesas de campaña.

"Su signo es el de pleitos y más pleitos y desencuentros por todos lados, algunos con razón y otros sin razón, pero finalmente eso es lo que ha sido el gobierno de Jaime Rodríguez", dijo Marcos Handal.