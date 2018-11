No dará Monterrey permisos a puesteros en Navidad

Por: Ana Acevedo



El Concejo Municipal de Monterrey aseguró que no dará autorizaciones ni permisos especiales para vendedores ambulantes en la próxima temporada navideña.

Luego de que El Horizonte denunciara el creciente arribo de puesteros en banquetas y calles del primero cuadro de la ciudad, el presidente del Concejo, Bernardo González, señaló que no solo no autorizarán permisos en los próximos meses, sino que revisarán que los ya instalados cuenten con la papelería necesaria para ofertar sus productos en la vía pública.

"No vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia que alguien plantee, por ejemplo, quitarnos un carril de la vialidad o el paso para los peatones, por un tema de éstos irregular, al costo que sea, me refiero político o no, no lo vamos a permitir", informó el Presidente Concejal, Bernardo González Garza.

"Los que andamos en la calle siempre procuramos tener una mejor vialidad y todas las personas que quieran poner a la venta sus productos pues que busquen en otro lado" sentenció González Garza.

El funcionario detalló que giró instrucciones al Ayuntamiento para mantener los operativos para comprobar si los ambulantes cuentan con el permiso correspondiente ya que, de lo contrario, se le retirará la mercancía y se les aplicará una multa.

El sábado pasado se llevó a cabo un dispositivo en la zona centro donde fueron decomisados 40 puestos irregulares.

Adelantó que se revisan todos los permisos que se otorgaron en administraciones pasadas, pero mientras concluye este estudio, se desalojarán de la vía pública a aquellos que no demuestren que están en regla.